Lettori: "In via Ventimiglia i ladri spaccano i vetri delle auto in sosta quasi tutte le sere" | Video

Un residente di via Ventimiglia ha ripreso dal proprio balcone due ladri che hanno spaccato i finestrini di una Ford Mondeo, parcheggiata ad angolo con via Archimede, per poi aprire le portiere e rubare quanto contenuto all'interno. La loro azione è durata meno di cinque minuti. Le forze dell'ordine sono state subito avvisate, ma i "topi d'auto" sono riusciti a dileguarsi prima del loro arrivo. "Una situazione che si ripete quasi tutte le sere", commenta amareggiato il lettore