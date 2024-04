Studenti "ospiti" della Direzione marittima in occasione della Giornata del mare

La Direzione marittima di Catania, sede della Capitaneria di porto etnea, ha celebrato la settima edizione della "Giornata del mare e della cultura marinara". All’iniziativa hanno preso parte diverse scuole della provincia che hanno partecipato ai progetti di promozione e diffusione della cultura del mare e delle sue tradizioni. La Giornata del mare" è stata istituita nel 2017 attraverso una specifica integrazione del codice della nautica da diporto, che vede anche la guardia costiera impegnata per promuovere e sviluppare iniziative di sensibilizzazione. In questo contesto, il mare si pone come una risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed anche economico. Ogni anno vengono avviati degli specifici progetti sviluppati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare con il Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera sulla base di uno specifico protocollo d’intesa che mira a formare i "cittadini del mare".

La Direzione marittima di Catania, per l'edizione 2024 ha organizzato delle attività che hanno visto protagonisti i giovani studenti, che hanno avuto modo di confrontarsi con coloro che vivono il mare per lavoro o per passione. Hanno partecipato, tra gli altri: l’assessore all’Istruzione e alle Politiche del mare del Comune di Catania Andrea Guzzardi, i delegati dell’ufficio scolastico regionale di Catania, i rappresentanti del cluster marittimo del porto di Catania (corporazione piloti, gruppo ormeggiatori e barcaioli, società rimorchiatori), le sezioni di Catania e di Acitrezza della Lega Navale e dell’associazione Ambientalista MareCamp. Le scuole coinvolte sono state: l’istituto comprensivo “Grazia Deledda”, l’istituto comprensivo “Cesare Battisti”, l’istituto comprensivo “Rita Atria”, l’istituto comprensivo“Sante Giuffrida”, l’istituto comprensivo “Giovanni Bosco” e l’istituto comprensivo “Vitaliano Brancati”, a cui è sono stati consegnati gli attestati di partecipazione alla "Giornata del Mare 2024".