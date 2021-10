Gravina, automobilisti nel panico in via Gramsci per la forte pioggia

Una lettrice ci scrive riferendo di essere rimasta bloccata con l'auto in via Gramsci, a causa delle forti piogge che hanno allagato la via Gramsci. La forte pendenza e la grande quantità d'acqua rende difficile il proseguimento della marcia in direzione paesi etnei