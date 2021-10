Green pass obbligatorio a lavoro, cosa ne pensano i catanesi?

Da oggi è necessario essere in possesso del Green pass per poter lavorare, o di un tampone da ripetere ogni due giorni. Si calcola che due milioni di persone in Italia rimarranno a casa senza stipendio a causa delle nuove regole, più restrittive. Abbiamo chiesto ai catanesi di esprimere la loro opinione anche sulle proteste che si stanno registrando in altre regioni italiane