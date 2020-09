Happy raddoppia con un nuovo punto vendita per la prima infanzia

A distanza di soli sette anni dall'apertura Happy sceglie di raddoppiare la propria offerta aprendo accanto al negozio esistente un nuovo centro dedicato alla prima infanzia.

I consigli del personale qualificato fanno la differenza quando si tratta di scegliere oggetti, cibo e accessori per i bambini. Cortesia e professionalità sono i punti di forza che hanno permesso a questa azienda catanese di crescere in poco tempo e reinvestire sul territorio.

"Tra le tante novità che i nostri clienti potranno trovare nel nuovo negozio - spiega il responsabile di Happy, Gaetano Puleo - ci sono i prodotti della gamma Nuna, azienda olandese nota in tutto il mondo e da quest'anno presente anche in Italia per il quale siamo stati scelti come distributori esclusivi per Catania e provincia".

Potranno trovare inoltre una vasta gamma di prodotti biologici sia alimentari che per la cura del bambino.