Il canto delle suore Benedettine in onore a Sant'Agata

Uno dei momenti più suggestivi della festa. In passato si svolgeva alle prime luci del giorno, negli ultimi anni invece i tempi si sono allungati. E' il canto di una donna ferita fisicamente e umiliata proprio nel suo essere donna, ma è anche un canto di gratitudine e riconoscenza, perché nella sofferenza Dio ha dato ad Agata il segno della sua vittoria. Divenne preghiera come testo liturgico gregoriano; musicato e trasformato in canto polifonico alla fine dell’800 su musica di Filippo Tarallo, musicista di origine napoletana