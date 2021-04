Il "Pasqualone" era finto: sequestrati oltre 2mila giocattoli irregolari | Video

Oltre 2 mila giocattoli presumibilmente contraffatti sono stati rinvenuti e sequestrati dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania in un esercizio commerciale del capoluogo etneo. In particolare, i finanzieri hanno sequestrato 2.463 giocattoli contraffatti, in quanto riproducenti marchi famosi e registrati, in violazione del diritto di privativa industriale