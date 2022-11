Inaugurata l'undicesima edizione di Sposinlove presso il centro fieristico Sicilia Fiera

“Questo comparto è strategico per l'economia del nostro Paese e per quella siciliana - afferma Alessandro Lanzafame, organizzatore di SposinLove e presidente di Eurofiere- Questa è un'edizione importante con un'area espositiva raddoppiata e un incremento del 35 per cento per quanto riguarda le aziende partecipanti"

Inaugurata l'undicesima edizione di Sposinlove, la wedding experience più glamour del Sud Italia che, fino a domenica 6 novembre, vedrà l'industria del wedding protagonista presso il centro fieristico SiciliaFiera di Misterbianco. Una vetrina per le future coppie con importanti focus su mode, tendenze e novità per organizzare un impeccabile matrimonio.

“Questo comparto è strategico per l'economia del nostro Paese e per quella siciliana - afferma Alessandro Lanzafame, organizzatore di SposinLove e presidente di Eurofiere- Questa è un'edizione importante con un'area espositiva raddoppiata e un incremento del 35 per cento per quanto riguarda le aziende partecipanti. Centinaia di aziende, infatti, mostreranno una panoramica completa del mondo del wedding. Daremo spazio alle collezioni, valorizzando lo straordinario lavoro sartoriale e la creatività di hair stylist e curatori, professionisti in ogni ambito di questo settore”.

Presenti all’inaugurazione Antonello Biriaco presidente Assowedding & Luxury Confindustri e Pietro Agen presidente di Confcommercio Catania. "Sposinlove è un'occasione importante per la Sicilia e sono orgoglioso di rappresentare una delle associazioni più importanti di Confindustria a livello nazionale - dichiara Biriaco- Il settore wedding è importante non solo per l'imprenditoria, ma anche per il turismo. Fare turismo significa fare impresa e fare crescere il Pil. E il settore del matrimonio e del lusso, fa crescere notevolmente la ricchezza del nostro territorio".

"La Sicilia è uno dei luoghi preferiti a livello internazionale come location per matrimoni da sogno - dichiara il direttore generale di Sicilia Fiera, Davide Lenarduzzi - E gli operatori internazionali vogliono avere un appuntamento fieristico per rendersi conto di tutta l'offerta e la Sicilia merita una fiera così importante".

Tanti gli eventi in programma con ampio spazio alle nuove collezioni per sposo e sposa 2023. Sabato 5 novembre a partire dalle ore 17.30 sfileranno Keatelier, M&M, Bridal, Amelia Casablanca, Giusy Munafò Haute Couture. Si prosegue domenica con le tendenze per le nuove acconciature proposte da Modhair, a seguire le collezioni uomo donna di Ergas, Polisano Spose, Pina Grasso e Lady Grazia. Per la giornata conclusiva, ospite il make up artist internazionale Orazio Tomarchio e premio alla carriera per le Gemelle Donato.