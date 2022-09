Inaugurata la seconda parte di Expolab2022 con le due aree SmartChem e Smart Safety Science

"Siamo veramente soddisfatti per l’andamento della prima parte di Expolab 2022 che si è svolta dal 21 al 23 settembre, con le due sessioni SmartLab e SmartBiotech. Un grande successo sia dal punto di vista numerico con circa 1500 presenze sia per la qualità degli interventi e dei prodotti che le aziende hanno presentato", dichiara il dottore Giuseppe Pitari, General Manager e socio fondatore di Vera Salus srl e membro del comitato organizzativo d Expolab2022

"Siamo veramente soddisfatti per l’andamento della prima parte di Expolab 2022 che si è svolta dal 21 al 23 settembre, con le due sessioni SmartLab e SmartBiotech. Un grande successo sia dal punto di vista numerico con circa 1500 presenze sia per la qualità degli interventi e dei prodotti che le aziende hanno presentato. Siamo sicuri che questo sarà un lancio ulteriore per l'innovazione nel nostro territorio e ci prepariamo alla seconda parte di Expolab che si terrà fino al 20 settembre con altre due importanti aree". E' quanto dichiara il dottore Giuseppe Pitari, General Manager e socio fondatore di Vera Salus srl e membro del comitato organizzativo d Expolab2022.

Ieri, infatti, ha avuto inizio la tre giorni che vedrà come protagoniste altre due aree importanti: Smart Safety Science e SmartChem. La prima punta l'attenzione sulla sicurezza, prevenzione, certificazione, global service e prtezione dei rischi in ambito sanità e ricerca. La seconda, invece affronta le nuove competenze analitiche nel laboratorio chimico, farmaceutico, agroalimentare, ambientale e industriale.

A coordinare l'area Smart Safety Science è l’Ingegnere Piergiorgio Ricci, vicario dirigente Area Servizi Generali dell'Università di Catania: "Gli appuntamenti in programma di questa sezione, riguardano la sicurezza nelle strutture dei laboratori di ricerca e nelle aree ospedaliere. Abbiamo cercato di mettere insieme diverse professionalità nell’ambito della progettazione, gestione, manutenzione, organizzazione dei laboratori e delle strutture ospedaliere al fine di garantire la sicurezza di chi opera in queste strutture e la sicurezza degli utenti quali pazienti che frequentano questi ambienti".

L'area SmartChem è coordinata dalla Professoressa Margherita Ferrante, docente ordinario presso il Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate “Ingrassia” Università di Catania: "Durante questo simposio faremo da trade unon tra le tecniche più moderne e le tecniche invece già consolidate che esistono nel campo agroalimentare ovviamente nel campo ambientale e nel campo farmaceutico, per aiutare tutti coloro che lavorano sia sul territoro sia nei centri di ricerca e nelle università".

Focus, quindi, sulla sicurezza biologica, biocontenimento e sanificazione, sull'ingegneria clinica per la sicurezza dei pazienti per l'equilibrato governo delle tecnologie nel servizio sanitario nazionale, su sicurezza nei laboratori e la digitalizzazione dei processi sanitari attraverso tecnologie cloud, R-fid e mobile. E, nella sezione SmartChem, la microspia elettronica nelle applicazioni ambientali e industriali, le prove tossicologiche nell'ambito della valutazione integrata impatto ambiente e salute, convalida del metodo analitico in ambto farmaceutico.