Inaugurata la 27^ edizione del Saem, l’edilizia tra sviluppo, innovazione e sostenibilità | Video

Saem, il salone dell’edilizia e dell’innovazione alla sua 27^ edizione, ha preso il via presso il nuovo quartiere fieristico di SiciliaFiera in via Bologna 76 a Misterbianco. Fino a domenica 9 ottobre, in programma, iniziative e contenuti rivolti a tutti gli operatori della filiera delle costruzioni tra prospettive e scenari che puntano a mettere a fuoco un sistema orientato a costruzioni moderne ed efficienti. Saem, ormai diventato il punto di riferimento per il Sud Italia, è l’occasione per raccontare il momento di importante evoluzione che sta attraversando il mondo delle progettazioni, dell’edilizia e delle costruzioni. “Anno dopo anno, lavoriamo per rendere protagonista tutto il comparto dell’edilizia. Una grande Building community di professionisti, progettisti, imprese di costruzione e produzione, artigiani che, in questa tre giorni, ha la possibilità di farsi conoscere e conoscere le oltre 100 aziende espositrici presenti in fiera – dichiara Alessandro Lanzafame, organizzatore di Saem e presidente di Eurofiere – Quello che stiamo vivendo è un momento molto favorevole per l’edilizia, gli incentivi hanno spinto la domanda e noi siamo pronti ad offrire tanti spunti e un’esperienza unica per il mondo dell’edilizia con un occhio attento all'impatto ambientale, all’efficienza energetica, alla bioedilizia, alle materie prime e ai relativi costi”. Presenti all’inaugurazione l'Assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco e Pietro Agen presidente di Confcommercio Catania. “Siamo contenti di ospitare Saem 2022 – dichiara il direttore generale di Sicilia Fiera, Davide Lenarduzzi – una manifestazione importante e consolidata in uno dei settori che tiene in piedi il nostro sistema economico. Un contenuto importante in una location strategica qual è Sicilia Fiera, nuovo punto di riferimento per le aziende di tutta Europa e di tutto il mondo che possono finalmente darsi appuntamento qui. La contiguità con l’aeroporto Fontanarossa diventa, tra l’altro, un asset logistico unico”. In programma, fino a domenica 9 ottobre, approfondimenti con le associazioni di categoria, professionisti del settore ed enti di riferimento. Domani 8 ottobre alle ore 10 il focus dell'Ance Catania sull'importanza sociale e urbana dello sport. Nel corso del convegno, dal titolo “Welness Valley, Progetti per una Catania in movimento", verranno illustrate 5 proposte progettuali di spazi urbani da riqualificare, con previsione di aree sportive e ricreative per la collettività. Si prosegue alle ore 12 con “Una Finestra per il futuro”, alle ore 15 con l'incontro su tema “Portoncini d’ingresso, Sostenibilità e Customizzazione avanzata” e alle ore 16 con il convegno su “La posa qualificata dei serramenti e degli orrori di Cantiere”. Per la giornata di chiusura di Saem, invece, spazio ad argomenti di grande interesse sociale. Domenica alle ore 10.30 in programma il Convegno Nazionale ASP 3 – Sicurezza nei Cantieri durante il quale sarà approfondito il tema su “La Tutela della Salute e della sicurezza nei luoghi di Lavoro”. Nel corso del convegno saranno presentate le azioni programmatiche del nuovo Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025 che impegnerà il Sistema Sanitario Regionale per il prossimo quinquennio, la pianificazione degli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, la tutela penalistica e la responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e gli interventi della sorveglianza sanitaria per la prevenzione e la tutela globale della salute del lavoratore.