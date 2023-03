Taglio del nastro a Nauta: Catania per quattro giorni "capitale" della nautica del Mediterraneo

Inaugurata, questa mattina, la 21esima edizione di Nauta, il Salone nautico del Mediterraneo che, fino al 12 marzo 2023 presso il Centro Fieristico Sicilia Fiera a Misterbianco, presenterà le ultime novità per la nautica da diporto. Protagonisti il design, la tecnologia, l'innovazione e la sostenibilità. Grande spazio alla cantieristica, ai concessionari e in generale al mondo delle attività acquatiche. Presenti al taglio del nastro, l'Assessore Regionale del Turismo On. Elvira Amata, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco, il membro del consiglio di Confindustria Nautica e delegato per la Nautica del Mezzogiorno Gaetano Fortunato e il presidente di Confcommercio Catania Pietro Agen.

"Dopo mesi di duro lavoro, siamo riusciti ad organizzare un salone nautico a 360°. L'imperativo per questa 21^ edizione è investire ed impiegare i segnali di crescita che il settore sta registrando, in riferimento alle innovazioni e all'ecosostenibilità. E' un'edizione importante, abbiamo raddoppiato lo spazio espositivo e triplicato il numero di imbarcazioni presenti. Alla luce dei numeri importanti raggiunti nelle precedenti edizioni, Nauta rappresenta ormai un punto di riferimento per la filiera del settore al Sud e offrirà al grande pubblico e agli espositori appassionati, una formula innovativa che vedrà ampliare e migliorare l’area espositiva grazie ad una location nuova, accogliente, sicura e idonea a manifestazioni di questo tipo", commenta Alessandro Lanzafame, organizzatore della manifestazione e direttore di Eurofiere.

Dopo quella di Dusseldorf a livello europeo e quella di Genova in Italia, Nauta rappresenta un’occasione di rilancio per la nautica da diporto per la Sicilia, per il sud Italia e per la fascia del Mediterraneo. L'evento, patrocinato da Confindustria Nautica, vede la presenza di cantieri di livello nazionale. "Nel 2021 abbiamo dati importanti, la nautica è cresciuta del 30 per cento. E nel 2022 siamo sullo stesso trend - dichiara Gaetano Fortunato, membro del consiglio di Confindustria Nautica e delegato per la Nautica del Mezzogiorno -. Sono contento che quest'anno Nauta abbia ottenuto il patrocinio di Confindustria Nautica che rappresento. E' una fiera storica che, come siciliano e produttore del settore, considero un motivo di orgoglio. Abbiamo deciso di patrocinare questa edizione dopo il grande successo della precedente, sicuri che anche quest'anno i numeri saranno ancora più sorprendenti. Si tratta di un settore che sta andando benissimo all'estero, nonostante le problematiche del periodo. Per quanto riguarda l'Italia, con l'arrivo della Primavera, il settore è ripartito alla grande e grazie anche a Nauta, contiamo di dare una spinta ulteriore".

Testimonial di Nauta 2023 è Sergio Davì, skipper professionista e gommonauta esperto di navigazione oceanica. "Sono contento di partecipare a questa edizione di Nauta e di poter raccontare la mia esperienza e le imprese che ho svolto nel corso degli anni - dichiara Sergio Davì-. Ho avuto il primo contatto col mare quando ero poco più che neonato. A sei mesi, scivolai dalla barca di famiglia e fui salvato da mio padre che mi tirò su a bordo per un braccio. Si sorprese vedendo che in me non c'era alcuna paura, ero invece divertito da quell'inaspettato fuori programma. A sei anni ero già all’opera sulla barca di famiglia. E da adulto ho continuato a coltivare la passione per il mare facendone una professione, oltre che un diletto. Solco i mari come skipper di imbarcazioni a motore da più di 25 anni". Tra le tante novità, la collaborazione con l'assessorato Regionale al turismo grazie al progetto See Sicily "Benvenuti nella Terra dove la Vacanza non finisce mai".

"Si tratta di una occasione che concorre significativamente a rafforzare il segmento del Turismo nautico, segmento che negli ultimi anni ha assunto sempre maggiore rilevanza mostrando forti segnali di crescita confermati dal costante incremento del numero di imprese registrato in Sicilia all'interno della filiera nautica- dichiara l'Assessore Regionale del Turismo On. Elvira Amata- Ringrazio gli imprenditori che hanno creduto in questa occasione, Nauta può diventare punto di riferimento per il sud Italia. Gli imprenditori hanno creduto nella Sicilia e le istituzioni devono accompagnare un percorso di questo tipo, facendo sistema. E' un mercato nel quale si deve credere". Tra gli appuntamenti: sabato 11 marzo alle ore 11.30, la tavola rotonda dal titolo "Nautica risorsa del Paese, scommessa del Mezzogiorno" con la partecipazione di Nello Musumeci (Ministro delle politiche del mare), Elvira Amata (Assessore Regione Siciliana al Turismo), Elena Pagana (Assessore al Territorio e Ambiente), Piero Formenti (Vice Presidente Confindustria Nautica), Francesco Di Sarcina (Presidente dell’Autorità di sistema portuale Sicilia orientale), Roberto Neglia, Responsabile Rapporti istituzionali Confindustria Nautica.