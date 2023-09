Pomeriggio "di fuoco" in aeroporto, passeggeri infuriati per il blocco dei voli

Di seguito la testimonianza del lettore Alberto Bonfirraro.

"Ore e ore di attesa per alcuni passeggeri solo per i controlli e, nonostante ciò l'incompetenza e il menefreghismo degli operatori aeroportuali, noi passeggeri in autonomia abbiamo organizzato file e ordine per cercare di non creare ulteriori disagi. Su 8 rulli presenti per i controlli solo 2 attivi. La risposta di un'operatore è stata sorprendente: "dobbiamo far smaltire le code ai gates. Dopo aver passato finalmente i controlli, ai gates la gente viene presa dal panico per gli ingiustificati ritardi di tutti i voli: da Monaco ad Amsterdam, da Roma a Instabul, da Parigi ad Abu Dhabi. È ormai chiaro che la gestione di uno degli aeroporti più importanti d'Italia sia alla deriva, dagli amministratori agli operatori, quest'ultimi nonostante gli sforzi avranno sicuramente bisogno di aggiornamenti. Un turista prima di passare i controlli ha gridato questa è Catania, questa è la Sicilia, questa è l'Italia e non verrò più. Ho girato il capo a destra e a manca ma i più non hanno colto e recepito. È un grido d'allarme che non viene soltanto dalle istituzioni, come ha fatto il sindaco di Catania nelle settimane scorse, ma si aggiunge a quello dei turisti, grande risorsa per la nostra terra. Ma il grido più forte dovrebbe venire da tutti gli utenti, e soprattutto da noi giovani siciliani, penalizzati ed emarginati dal resto d'Italia, dal resto d'Europa e dal resto del mondo".