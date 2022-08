Caltagirone, vasto incendio minaccia un agriturismo: in azione due elicotteri e un Canadair

Gli elicotteri dei vigili del fuoco "Orso Bruno" e "Drago 68" stanno operando insieme ad un Canadair per arrestare l’avanzata del fronte di un vasto incendio in corso nelle campagne di Caltagirone. Le fiamme minacciano anche un agriturismo, non distante dalla vegetazione in fiamme in località Cutuminello. Per proteggere la struttura è stata schierata anche una squadra a terra