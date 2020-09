Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bus Amt in fiamme nei pressi di piazza Borsellino

Un bus ha preso fuoco per cause da accertare,probabilmente riconducibili ad un guasto tecnico, in piazza Borsellino. Nessun ferito, ma solo tanta paura. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco