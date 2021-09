Incendio a bordo del cargo liberiano, domate le fiamme nel container | video

I vigili del fuoco hanno operato per la messa in sicurezza del container pieno di fusti contenenti fosforo giallo che, ieri sera, ha preso fuoco a bordo di una nave cargo battente bandiera liberiana, appena salpata dal porto di Catania

La nave era stata fatta rientrare in porto intorno alla mezzanotte per consentire lo sbarco del container ed il completo spegnimento dell'incendio che si era sviluppato al suo interno, con la messa in sicurezza del materiale trasportato. Le complesse operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza si sono protratte per tutta la notte e sono ancora in corso.