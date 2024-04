Principio d’incendio in una discarica di via Adamo, la denuncia di Pellegrino

Il vice presidente del consiglio comunale e consigliere in quota Forza Italia, Riccardo Pellegrino, con un video, denuncia la situazione nella quale versa uno stabile disabitato in via Adamo, all’altezza della stazione Acquicella, e lamenta il mancato intervento del Comune