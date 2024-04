Nuovo incendio di rifiuti e sterpaglie in via Anfuso: da anni si attende la bonifica

Un nuovo incendio, il terzo in pochi mesi, è in corso in un vasto terreno incolto di via Anfuso, in cui sono presenti grossi cumuli di rifiuti. Più volte i residenti hanno richiesto una bonifica, inviando degli esposti al comune di Catania ed ai proprietari. Ma solo il lotto posto a ridosso dell'istituto nautico è stato ripulito e recintato. Anche la decennale mancanza di illuminazione favorisce l'abbandono di materiale di risulta nelle ore notturne