Grosso incendio in via Nuovalucello, i residenti lasciano le case vicine alle fiamme

Anche in tangenziale si registrano disagi: Anas e la polizia stradale sono sul posto per indicare il potenziale pericolo agli automobilisti, in prossimità della cosiddetta "curva della morte" di viale Mediterraneo

Un vasto incendio sta interessando una porzione di terreno incolta nei pressi di via Nuovalucello, nel quartiere di Canalicchio. Le fiamme sono attive su più fronti, alimentate dal vento da Est, e sono prossime ad alcuni condomini ed all'istituto comprensivo "Parini" (plesso Le Ginestre). Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco, con autobotti di rincalzo. I residenti, preoccupati, portano in strada le bombole del gas e stanno lasciando le abitazioni più esposte in attesa che la situazione migliori.

L'incendio in via Nuovalucello, foto A.Di Grazia

Anche in tangenziale si registrano disagi: Anas e la polizia stradale sono sul posto per indicare il potenziale pericolo agli automobilisti, in prossimità della cosiddetta "curva della morte" di viale Mediterraneo. Diversi ettari di vegetazione sono in andati in fumo ed il perimetro dell'incendio è circoscritto dalle strade che lambiscono questo grosso terreno semi-boschivo. Si segnalano altri dieci interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. Le località interessate dai roghi estivi sono attualmente: Caltagirone, Castel di Judica, Bronte, Piedimonte, Aci Sant’Antonio.