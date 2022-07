Oltre 40 mezzi coinvolti nel maxi-incendio a San Gregorio | Video

Si e' sviluppato in un terreno vicino alla ditta Bonnici motor, in via Gelatusi a San Gregorio, l'incendio che ha provocato un'alta nube nera che ha creato allarme tra gli automobilisti lungo l'autostrada Catania-Messina e i residenti nella zona