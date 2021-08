Incendio lungo il viale Bummacaro: intervengono i vigili del fuoco

"Ecco quello che succede sistematicamente ogni anno a Catania in Viale Bummacaro tra i civici 6 e 7; quest’anno per la terza volta la solita mano criminale agisce indisturbata e con l’indifferenza, purtroppo, dei troppi cittadini (per fortuna non tutti) che abitano nelle vicinanze, oggi si è sfiorata l’ennesima tragica circostanza, con il rischio che le fiamme raggiungessero un condominio adiacente la zona incendiata, la sola fortuna ha voluto che i Vigili del Fuoco arrivassero tempestivamente a domare le fiamme. Ai Vigili del Fuoco va naturalmente un grazie!", dice il nostro lettore Francesco.