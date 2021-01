Incidente stradale in via Lago di Nicito, scontro tra due auto: due feriti

Incrocio pericoloso quello tra via Lago di Nicito e via Ughetti. Ennesimo incidente, come precisa il lettore di CataniaToday che ha girato il video. In base alle prime ricostruzioni, due auto si sono scontrate per uno Stop non rispettato. Due i feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e due ambulanze