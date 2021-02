Incidente stradale al viale Mediterraneo, auto in fiamme: intervengono i vigili del fuoco | Video

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti a seguito dell'incendio di un'autovettura dopo un incidente stradale accaduto stasera sul viale Mediterraneo in direzione Catania, prima dello svincolo di Canalicchio. L'incidente tra un'autovettura ed un motoveicolo è stato la causa del rogo successivo. Fortunatamente gli occupanti del veicolo sono riusciti a mettersi in salvo e le loro condizioni non destano preoccupazioni. Il motociclista é stato invece trasportato in ospedale dai sanitari del servizio 118. La squadra del vigili del fuoco del distaccamento Nord sta tutt'ora operando sul luogo dell'incidente, un'altra squadra proveniente dalla Centrale, é al lavoro per accertamenti sulla corsia opposta. Sono state segnalate lunghe code.