Enrico Trantino si insedia a Palazzo degli Elefanti : "Mio debito d'onore non tradire Catania"

Enrico Trantino è ufficialmente Sindaco di Catania. Questo pomeriggio l'insediamento a Palazzo degli Elefanti, che ha formalizzato il passaggio di consegne con il commissario straordinario Piero Mattei. A seguire, l'omaggio floreale a Sant'Agata in Cattedrale. Accanto a lui i figli e la moglie. Alla cerimonia di insediamento, presenti diversi rappresentanti istituzionali. Tra cui il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, l’assessore regionale Marco Falcone, il senatore Salvo Pogliese, il deputato nazionale di Fratelli d'Italia ed ex assessore regionale Manlio Messina, i parlamentari alla Camera Valeria Sudano e Francesco Ciancitto, il parlamentare regionale Dario Daidone. Il sindaco, prima di recarsi in Cattedrale, ha anche incontrato per un breve saluto e di reciproco augurio di buon lavoro il professore Maurizio Caserta, suo sfidante principale nella competizione elettorale.

"Non ho atteso l'insediamento formale - ha detto ai microfoni dei giornalisti - per interloquire con Roma, per avere un confronto con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, per parlare con il presidente del Senato La Russa, per incontrare altre personalità che agevolino un percorso in favore della città. Già da domani, però, per rendere operativo il metodo che intendiamo adottare, cominceremo ad incontrare tutte le associazioni, i sindacati, gli ordini professionali, per condividere la programmazione che abbiamo iniziato per i piani integrati del Pnrr. Si tratta di dodici progetti, dodici iniziative per ognuna delle quali è necessario un confronto con la città, sapendo che dobbiamo correre. Naturalmente stiamo prendendo in esame - aggiunge - tutta una serie di emergenze. Ho chiesto di approfondire quanto prima i dossier sulla raccolta rifiuti. Per quanto riguarda il problema sicurezza, giorno 9 sarà in città il ministro degli Interni Piantedosi, che parteciperà ad un comitato provinciale per la sicurezza straordinario. Sarà quella l'occasione in cui - conclude Trantino - noi rivolgeremo alcune proposte e sollecitazioni al Governo".