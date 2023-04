Comunali, Caserta: "Trantino in continuità con Pogliese, ultimi cinque anni sono stati terrificanti"

A distanza di dieci anni dalla sua ultima partecipazione alle comunali di Catania, con una lista civica, Maurizio Caserta guida oggi la coalizione progressista nella competizione elettorale per la guida della città. Sei le liste in suo sostegno. Per convincere gli elettori a voltare pagina, il docente ordinario di Economia Politica rimarca la necessità di cambiare schieramento svoltando a sinistra, alla luce di una gestione politica degli ultimi cinque anni "terrificante" ed in continuità con la proposta del suo principale avversario, Enrico Trantino