Investono un 54enne e lo pestano dopo averlo buttato a terra: due arresti | Video

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale etneo nei confronti dei catanesi Sebastiano Laganà, di 25 anni e Santo Aiello di 60, in relazione al reato di tentato omicidio in concorso