Largo Rosolino Pilo: degrado, sporcizia e "movida" selvaggia

Una piazza che è diventata invivibile per i residenti della zona. Come scrive un lettore: "Siamo esasperati, dalle ore 22 alle 4 di notte diventa l’inferno. Non riusciamo nemmeno ad entrare nelle nostre case visto che posteggiano in mezzo alla strada e davanti i passi carrabili"