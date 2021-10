Maltempo, morto uno dei due dispersi: il luogo del ritrovamento | Video

Ritrovato senza vita il corpo dell'uomo di 67 anni disperso ieri sera per il maltempo in contrada Ogliastro, a Scordia, nel Catanese. Era in un vicino agrumeto, a poca distanza dal luogo in cui era stato visto l'ultima volta. Nessuna notizia della moglie di 65 anni. Proseguono le ricerche