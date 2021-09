Grandine e pioggia intensa, intere arterie allagate

Il maltempo che si è abbattuto su Catania e sulla provincia ha portato all'allagamento di diverse strade. Chicchi di grandine particolarmente grandi si sono riversati sul capoluogo. Riportati danni in alcune attività commerciali per via dell'acqua che è entrata dentro gli immobili. Nel video via Vittorio Emanuele e via Plebiscito allagate