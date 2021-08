"Mare Sicuro", la guardia costiera intensifica i controlli a Ferragosto

In questo weekend di ferragosto, a garanzia della sicurezza in mare, pronti a intervenire in caso di emergenze, che prevede una intensificazione dei controlli con 40 unità navali, 2 elicotteri, 2 aerei, pattuglie di vigilanza da terra e personale nelle sale operative in turno h24 negli uffici delle Capitanerie di porto, con centinaia di uomini e donne impegnati lungo i 650 chilometri di coste della Sicilia orientale, comprese le Isole Eolie, a garanzia della sicurezza in mare