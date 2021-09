Lettori: "Marina di Cottone invasa dalla plastica"

Chilometri e chilometri di spiaggia stupenda ma inquinata. E' questo il quadro che emerge dalla denuncia inviata alla nostra redazione. Come scrive il nostro lettore vi è una situazione "degradante, vergognosa e allarmante della spiaggia, ma soprattutto delle acque marine".

"Vi sono chilometri infiniti di spazzatura che galleggiano da riva fino al largo - scrive ancora - trasportata dalla corrente. Bottiglie di plastica, involucri di patatine, bicchieri, assorbenti, mascherine, residui di cibo, posate, reti di palloni. Ho cercato di raccogliere il possibile, ripescando plastica di ogni tipo dal mare, davanti agli occhi di gente impassibile e insensibile al problema. Come se a loro, tutto ciò, non riguardasse. Mancano controlli sulle spiagge, dove ormai regna l inciviltà. E in mare, dove le barche continuano a scaricare di tutto e di più in acqua.inoltre in passato la spiaggia di Fiumefreddo ha anche ospitato diverse tartarughe che hanno depositato le proprie uova lì". Così si chiedono più controlli e una maggiore attenzione nella tutela dell'ambiente.