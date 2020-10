Salvini a San Giovanni La Punta: "Catania capitale delle libertà" | Video

Il leader della Lega è intervenuto ad una iniziativa elettorale in vista delle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre, a sostegno del candidato sindaco Lorenzo Seminerio. Rivolgendosi agli elettori Salvini ha poi aggiunto: "Sabato mattina vi porto idealmente con me in Tribunale". Il 3 ottobre è infatti fissata l'udienza preliminare al tribunale a Catania per il processo in cui Matteo Salvini è accusato di sequestro di persona per il caso Gregoretti.