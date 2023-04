Bianco sosterrà i progressisti, Caserta: "Abbiamo bagagli compatibili"

"E' un percorso che personalmente avevo auspicato e che oggi sembra potersi realizzare". Questo il commento di Maurizio Caserta, candidato del fronte progressista alle prossime elezioni comunali di Catania, al pieno supporto elettorale offerto da Enzo Bianco. L'ex Sindaco non è più in corsa dopo la condanna della Corte dei Conti, che gli impedisce per 10 anni di ricoprire cariche in enti vigilati o partecipati di enti pubblici. La lista "Con Bianco per Catania" appoggerà dunque il professore di Economia