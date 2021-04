Maxi rissa in piazza Scammacca, assembramenti e nessun controllo | Video

Una maxi rissa è scoppiata intorno a mezzanotte della giornata di ieri 24 aprile in piazza Scammacca, in pieno centro storico. Le immagini girate da un residente mostrano decine di persone ammassate che si azzuffano in mezzo alla strada già piena di automobili e avventori in barba alle disposizione anticovid in vigore. “Purtroppo non è la prima volta che succede – commenta il cittadino che ha inviato il video a CataniaToday – e questo indipendentemente dalle restrizioni imposte. La cosiddetta “movida” è ormai diventata un fenomeno ingestibile in assenza di forze dell'ordine a presidio delle vie del centro storico”