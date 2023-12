Qual è il miglior arancino di Catania? Ecco la sfida finale | Video

E' giunto a conclusione il contest sul miglior arancino di Catania organizzato dalla pagina Instagram "Catania da mangiare". Dopo le varie fasi eliminatorie, in finale sono giunti il bar Europa e la gastronomia Cardì. Entrambi i laboratori hanno preparato oltre 200 arancini per altrettanti giudici che, dopo un ponderato assaggio durante l'evento ospitato dal Botanike Restaurant, hanno decretato il vincitore votando in apposite urne