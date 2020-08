Musumeci risponde al Governo: "Non mi occupo di migranti, ma di emergenza sanitaria" | Video

"Sono soggetto attuatore per l'emergenza Covid-19: ho il diritto e dovere di agire per ciò che avviene dentro e fuori gli hotspot. A meno che non siano zona franca - ha detto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Catania - come le ambasciate. Noi ci stiamo occupando di emergenza sanitaria, non di migranti"