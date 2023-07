Lettori: "Da due settimane un gruppo di migranti dorme in via Acquicella, aiutiamoli"

Da alcuni giorni riceviamo diverse segnalazioni in merito alla presenza di un gruppo di migranti che stazione nei pressi di un supermercato in via Acquicella Porto. Non recano alcun disturbo, ma sembra abbiano bisogno di assistenza. "Sono qui da due settimane - afferma un lettore di Cataniatoday - perchè nessuno si adopera per trovare loro una sistemazione?"