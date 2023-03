Immigrazione, Musumeci: "L'Italia ha bisogno di forza lavoro, serve ingresso regolare di migranti"

Lo ha detto il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare a margine di Nauta, il salone nautico del mediterraneo in corso di svolgimento a Misterbianco, ribadendo la necessità di chiedere "l'intervento dei Paesi di partenza per sgominare le organizzazioni criminali di scafisti, che chiedono fino a 9mila euro per ogni persona imbarcata illegalmente"