Ragazza 13enne stuprata alla villa Bellini: il fidanzato costretto ad assitere agli abusi | Video

Una coppia di fidanzati minorenni, lui di 17 anni e lei di 13, sarebbe stata aggredita da alcuni giovani egiziani mentre si trovava alla villa Bellini di Catania lo scorso 30 gennaio. La ragazza, in particolare, sarebbe prima stata palpeggiata nelle parti intime e poi trascinata dentro i bagni pubblici, nonostante la coppia abbia strenuamente tentato di opporsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini dell'Arma, che nel giro di 48 ore ha eseguito il fermo di 7 indagati (3 sono minori) il 17enne catanese sarebbe stato bloccato dal branco, picchiato e costretto ad assistere allo stupro della giovane.

A consumare fisicamente la violenza sessuale, a turno, sarebbero quindi stati due egiziani ospiti di una comunità d'accoglienza catanese. Il tutto mentre gli altri indagati osservavano la scena, sporgendosi da sopra il muro divisorio della toilette pubblica, posta nei pressi di una bambinopoli molto frequentata. Solo in seguito, la coppia è riuscita a fuggire, in preda al panico e sotto shock, raggiungendo la centralissima via Etnea per chiedere aiuto ai passanti, che hanno prestato i primi soccorsi e allertato le forze dell'ordine. I medici dell'ospedale Cannizzaro, dopo la visita in "codice rosa", hanno confermato lo stupro subito.