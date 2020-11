"Molliamo tutto ed esploriamo la Sicilia", la storia di Chris e Barbara

Mollare tutto per realizzare un progetto ambizioso: una video guida di tutti i comuni della Sicilia: è la storia di Chris Costanzo e Barbara Turibio, marito e moglie, originari della provincia di Catania, raccontata da AgrigentoNotizie. Lui, odontotecnico, lei invece ha sempre lavorato nel settore della ristorazione. Dopo essere ritornati dal viaggio di nozze in Tailandia, i due decidono di vendere tutto i loro beni, mobili e immobili, per acquistare una vecchia Fiat 1100. L'idea che ben presto è diventata un progetto è quella di dare vita ad un tour di quattro anni per descrivere i tesori della Sicilia. Il progetto è stato avviato nell'Agrigentino. AgrigentoNotizie ha incontrato quelli che potremmo anche definire i "coniughi Goethe del terzo millennio", durante la loro tappa nella città dei Templi.