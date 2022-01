Gli studenti catanesi scendono in strada contro gli incidenti sul lavoro | Video

Anche gli studenti delle scuole e facoltà universitarie catanesi hanno manifestato, questa mattina, per invocare un radicale cambiamento nei progetti di alternanza scuola-lavoro e per chiedere una maggiore sicurezza nelle aziende. Il rifermento è alla tragica morte di Lorenzo Parelli, 18enne di udine deceduto per un incidente in fabbrica venerdì scorso. Ma anche alle tanti morti bianche che continuano a verificarsi in Sicilia e nel resto d'Italia. Un lungo corteo ha attraversato la città, sciogliendosi in viale Vittorio Veneto, davanti la sede di Confindustria