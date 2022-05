Sul lungomare una gang in scooter provoca e insulta la polizia municipale | Video

Una pattuglia della polizia municipale in transito serale sul lungomare di Catania, con le quattro frecce ed a bassa velocità, è stata insultata e provocata da un gruppo di ragazzi a bordo di alcuni scooter. Li hanno seguiti a breve distanza suonando il clacson con fare intimidatorio e gridando in malomodo, per costringere l'auto ad accelerare, ostacolando così il loro lavoro di sorveglianza. Il video è poi stato postato su Tik Tok, con le targhe in bella mostra