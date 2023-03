Centro storico e malamovida, i residenti: "Stanchi di urla e schiamazzi, nessun controllo in area pedonale" | Video

Una lettrice di Cataniatoday, residente nel centro storico, lamenta il continuo verificarsi di risse e schiamazzi notturni nelle principali vie della movida. In via Pulvirenti e piazza Scammacca lo scorso sabato è avvenuta un'ennesima lite che ha coinvolto decine di giovani. "In quella che dovrebbe essere area pedonale, entrano comunque auto e motorini: nessun controllo da parte delle forze dell'ordine da un anno a questa parte"