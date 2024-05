Una balena "mangiasmog" sulla facciata dell'istituto "Rita Atria" | Video

È stato inaugurato questa mattina il nuovo murale "mangiasmog" creato dallo street artist Emanuele Poki sulla facciata dell’istituto Rita Atria di San Cristoforo. Un’iniziativa pensata per diffondere tra studenti, famiglie e abitanti del quartiere catanese un forte messaggio di sensibilizzazione sull’importanza della qualità dell’aria. L'uso della pittura fotocatalitica "Solarya 65", fornita dal Gruppo Boero, consentirà di trasformare fino al 65% dei gas nocivi presenti nell’aria circostante in sostanze a basso o nullo impatto ambientale, che "scivoleranno" al suolo tramite la pioggia. Il grande dipinto, inaugurato alla presenza dell'assessore comunale con delega alla Pubblica Istruzione, Andrea Guzzardi, reinterpreta l'elaborato delle classi 2A e 3B, dal titolo: "La persistenza della disintegrazione del mondo, ridiamogli vita".

L'opera, realizzata con materiali riciclati, ha vinto uno speciale riconoscimento nell'edizione 2022-2023 del progetto didattico. Il disegno raffigura una balena stilizzata, circondata in superficie da un piacevole paesaggio fiorito e pieno di luce, ma che, sotto al livello del mare, è attorniata da rifiuti gettati dall'uomo. Il progetto artistico è stato realizzato nell’ambito del contest creativo dell'iniziativa "1, 2, 3…Respira!", lanciata 6 anni fa dall'azienda Liquigas, per favorire una maggiore conoscenza tra gli studenti delle scuole medie di tutto il territorio italiano sui temi dell’inquinamento atmosferico e delle fonti energetiche rinnovabili. Sono 62 le scuole di Catania coinvolte, per un totale di oltre 5.000 studenti.vividezza originale.

"Siamo lieti di poter inaugurare oggi questo importante progetto per la comunità di Catania, volto a migliorare la qualità dell'aria e sensibilizzare i giovani - ha detto l'assessore comunale Andrea Guzzardi, con delega alla Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Agricoltura, Mare e Pesca - sull'importanza dell'educazione ambientale. È fondamentale oggi saper trasmettere ai cittadini, soprattutto alle nuove generazioni, l'importanza di preservare l'ambiente e la salute. Grazie alla collaborazione con Liquigas, abbiamo realizzato un murales nella scuola con l'obiettivo di creare un ambiente urbano più salubre e stimolare comportamenti eco-sostenibili per ridurre l'inquinamento atmosferico. Le iniziative come quelle di oggi evidenziano l'importanza della sinergia tra pubblico e privato per promuovere un futuro sostenibile per le nostre famiglie e i giovani".

"In Liquigas, da anni - aggiunge Patrizia Valli, responsabile sicurezza, ambiente e sostenibilità di Liquigas - ci dedichiamo con impegno non solo a rendere le nostre attività più sostenibili, ma anche alla sensibilizzazione sull'inquinamento atmosferico e all'importanza di fare scelte responsabili che possano avere un impatto positivo su questo problema critico per la salute e l'ambiente. Per questo motivo, per diffondere maggiore consapevolezza soprattutto tra le nuove generazioni, abbiamo dato vita al progetto educativo '1,2,3…Respira!', che punta a formare le generazioni future attraverso un percorso didattico chiaro ed efficace, in cui viene illustrata l'esistenza di fonti energetiche sostenibili e la necessità di adottare soluzioni in grado di tutelare l’ambiente e l’aria che respiriamo".

Alla cerimonia di inaugurazione era presente anche Alessandro Falzetta, direttore marketing & customer excellence di Liquigas. "Con questo murale abbiamo voluto non solo contribuire a diffondere ulteriormente maggiore consapevolezza sull’importanza di difendere l’ambiente in cui viviamo - ha detto Falzetta - ma soprattutto sostenere la volontà da parte della scuola e del suo quartiere di mandare un messaggio importante, sulle preoccupazioni e sulle speranze dei ragazzi della scuola Rita Atria di Catania. Desidero ringraziare l’assessore, la dirigente scolastica e le classi che hanno partecipato a questo progetto, perché la collaborazione di tutti su questi temi è quanto mai importante se vogliamo raggiungere risultati ambiziosi".

“Con grande soddisfazione, il Gruppo Boero annuncia il rinnovo della collaborazione con Liquigas per il terzo anno consecutivo nell’ambito del progetto '1,2, 3…Respira'. Boero partecipa mettendo a disposizione per la realizzazione del murales, il prodotto Solarya 65. Si tratta di un rivestimento fotocatalitico silossanico autopulente - spiega Riccardo Carpanese, group marketing director di Boero - della linea Painting natural. Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel percorso di responsabilità sociale e ambientale che Boero persegue da anni, con l'obiettivo di sviluppare un modello di business in armonia con gli equilibri naturali, sia dell'ambiente che delle persone".