I carabinieri del Nas chiudono uno studio medico | Video

Lo studio chiuso si trova in provincia di Catania. Denunciati in stato di libertà, per concorso nell’esercizio abusivo della professione sanitaria, i titolari di due studi medici ed i rispettivi assistenti

I carabinieri del Nas hanno condotto una campagna di controlli che ha coinvolto tutto il territorio nazionale, tra cui anche la provincia di Catania. Disposta la sospensione immediata dell’attività di uno studio medico di medicina generale della provincia etnea, privo di registrazione sanitaria e sprovvisto dei requisiti strutturali di abitabilità e di aperture obbligatorie verso l’esterno per il ricambio naturale dell’aria. Presso altri due studi di medicina generale, ubicati nella medesima provincia, sono stati sorpresi gli assistenti di studio intenti al rilascio di prescrizioni farmaceutiche e per esami diagnostici, in assenza dei dottori titolari, a favore di assistiti attraverso il portale on-line riservato ai medici. Si è proceduto pertanto al sequestro penale probatorio di complessive 8 prescrizioni mediche emesse irregolarmente, in procinto di essere consegnate ai diretti interessati. Denunciati in stato di libertà, per concorso nell’esercizio abusivo della professione sanitaria, i titolari dei due studi medici ed i rispettivi assistenti. Nel corso dei controlli, sono stati ispezionati complessivamente 1.838 studi di medici di famiglia e pediatri convenzionati: 251 hanno evidenziato non conformità (pari a circa il 14%), rilevando 308 tra irregolarità penali ed amministrative.