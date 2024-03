Taglio del nastro per Nauta 2024: esposte oltre 300 imbarcazioni | Video

Inaugurata questa mattina la 22esima edizione di Nauta, il salone nautico del Mediterraneo che, fino al 10 marzo 2024 presso il centro fieristico SiciliaFiera a Misterbianco, presenterà le ultime novità per la nautica da diporto. Presenti al taglio del nastro, l'assessore regionale al turismo Elvira Amata, il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il presidente di Confcommercio Catania Pietro Agen, gli assessori del comune di Catania Sergio Parisi, Alessandro Porto e Giuseppe Gelsomino. "Numeri triplicati in questa edizione di Nauta, con oltre 300 imbarcazioni esposte, a testimonianza della crescita che il settore nautico sta continuando a registrare anno dopo anno. Nauta si conferma un punto di riferimento per la filiera del settore al Sud e - commenta Alessandro Lanzafame, organizzatore della manifestazione e direttore di Eurofiere - in questi quattro giorni, offrirà al grande pubblico e agli espositori appassionati, le tante novità proposte dall'industria nautica. Sarà un luogo di confronto sui temi strategici per il consolidamento della competitività della nostra industria e di proiezione verso uno sviluppo futuro sostenibile".

Dopo quella di Dusseldorf a livello europeo e quella di Genova in Italia, Nauta è una delle principali manifestazioni di settore. L'evento, patrocinato da Confindustria Nautica, vede la presenza di cantieri di livello nazionale, con gommoni di ultima generazione e barche di grandezza anche superiore ai 10 metri. Grande spazio alla presentazione dei nuovi fuoribordo elettrici di Suzuki, Mercury, Honda, Tohatsu e Volvo Penta. Presente anche l'eccellenza del brand Maserati, con Cronos come exclusive sponsor. Sergio Davì, skipper professionista e gommonauta esperto di navigazione oceanica, per il secondo anno consecutivo è il testimonial della manifestazione.

"Questa 22esima edizione è cresciuta ancora rispetto alla precedente e diventerà un punto di riferimento nazionale per la nautica. Quest'anno poi c'è una grande novità, la possibilità di acquistare la barca esposta: un ottimo servizio di pronta consegna. Sono contento di partecipare per il secondo anno consecutivo con l'obiettivo di sostenere e incoraggiare l'eccellenza della nautica". Il presidente dell'Ars Galvagno ha ribadito l'impegno della politica a promuovere il settore nautico in Sicilia e l'assessore Amata ha sottolineato le ricadute positive sull'intero comparto turistico. "E' la conferma di un settore dinamico e vivo- spiega l'assessore regionale Elvira Amata - che rappresenta anche un formidabile volano di sviluppo fortemente attrattivo, non soltanto per i turisti, ma anche per gli investitori. Voglio davvero formulare ancora una volta un plauso agli organizzatori che, anno dopo anno, confermano un impegno concreto che favorisce anche una crescita dell'intera filiera turistica nel suo complesso".