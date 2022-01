Attacchi alla stampa ed al governo Draghi, a Catania la manifestazione "No paura day" | Video

"Vergogna per questa stampa, venduti, distributori di paura". Mario Giarrusso, ex senatore pentastellato oggi passato ad Italexit, attacca i giornali durante il suo intervento al "No paura day" organizzato ieri pomeriggio a Catania in piazza Cavour. Ad organizzare l'evento Vittoria di Bella, coordinatorice del partito guidato da Gianluigi Paragone (anche lui presente in città), insieme al delegato regionale Giuseppe Munaò ed ai comitato “Ali per la libertà” e "Arca dell’Alleanza". Tra gli argomenti più criticati l'attraversamento dello Stretto di Messina, negato a chi è sprovvisto di green pass a partire dal prossimo lunedì