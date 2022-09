Regionali, Nuccio Di Paola (M5S) a Catania: "Se i delusi ci voteranno il Movimento vincerà le elezioni"

"Recupereremo lo scarto che ci separa dalle altre forze politiche perché dall'altra parte ci stanno sottovalutando". Così Nuccio Di Paola, intervistato da CataniaToday in occasione dell'incontro pubblico a Catania per la presentazione dei candidati, comincia la campagna elettorale

"Recupereremo lo scarto che ci separa dalle altre forze politiche perché dall'altra parte ci stanno sottovalutando e, a differenza del 2017 quando il centrodestra era compatto perché ci temeva, questa volta arrivano divisi e frammentati con un candidato che non è ben accetto da tutti i partiti della coalizione". Così Nuccio Di Paola, interpellato da CataniaToday in occasione dell'incontro pubblico a Catania per la presentazione dei candidati, comincia la campagna elettorale. Il riferimento è a Renato Schifani, primo candidato di Forza Italia a Palazzo d'Orleans. "La vittoria si ottiene un centimetro alla volta, un'ora alla volta, un giorno alla volta - rincara la dose l'attuale deputato all'Ars - ce la giochiamo questa partita e ringrazio il presidente Nello Musumeci per essersi finalmente dimesso, mettendo in difficoltà le strutture politiche di Cuffaro e Lombardo che non supereranno neanche lo sbarramento (soglia al 5%, ndr)".