La Sicilia in zona gialla, ma per le attività di ristorazione è "crisi nera" | Video

Con il passaggio della Sicilia da zona arancione a gialla, bar e ristoranti possono riaprire, mantenendo il limite delle ore 18 per far accomodare i clienti. Una situazione che non permette a chi lavora soprattutto nelle ore serali, di tornare a lavorare a pieno regime