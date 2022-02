Luigi Renna si presenta alla città: "Compito della Chiesa è educare le nuove generazioni"

Il nuovo vescovo di Catania, Luigi Renna, ha incontrato questa mattina i giornalisti presso la sede dell'Arcivescovado di via Vittorio Emanuele, presentandosi alla città ed elencando le sue priorità. "Anche la mia Puglia, come Catania, è bellissima e con alcune contraddizioni. La provincia di Foggia, da cui provengo, è segnata dalla presenza di tre mafie: la garganica, la foggiana e la cerignolana, chiamate 'quarta mafia' in Italia, per progressione cronologica. Mi rendo conto - ha detto Renna - che è necessario fare i conti con queste realtà. Noi, come Chiesa, abbiamo il compito dell'annuncio e della denuncia insieme. Ma abbiamo anche il compito di educare. Ed io, nei sei anni trascorsi a Cerignola, ho cercato di infondere nei presbiteri e nella gente il desiderio di educare le nuove generazioni. Tutto questo a partire dalle famiglie"