Carabinieri, Claudio Papagno assume il comando del reparto operativo etneo

"Ho avuto fin da subito un'accoglienza calorosa dal personale del comando provinciale - ha spiegato il nuovo comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Catania, Claudio Papagno - e questo mi mette nelle migliori condizioni per cominciare ad operare sul territorio. Il nostro reparto è ben avviato: rimarrò nel solco della tradizione. Vengo da un reccente incarico presso il Comando Generale ed ho avuto esperienze particolarmente intense sul campo. In Campania ho comandato la compagnia di Napoli Stella, venendo in contatto con una realtà variegata e ricca d contrasti sociali. Ho già avuto un incarico a Palermo ed è la prima volta che mi affaccio alla Sicilia orientale. La mia priorità sarà sicuramente il contrasto alla criminalità organizzata . Cercherò di disarticolare le cosche mafiose locali in collaborazione con l'autorità giudiziaria. Massima attenzione - conclude Papagno - anche ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che costituiscono un obiettivo appetibile per la 'mafia grigia'. Concentrerò i miei sforzi anche sul fronte della violenza di genere, sia sul piano repressivo che sulla formazione continua del nostro personale".

Nella foto: a sinistra Claudio Papagno, a destra Rino Coppola

Il tenente colonnello Claudio Papagno ha già comandato, in Sicilia, il nucleo operativo della Compagnia di Palermo -Piazza Verdi, dal 2006 al 2008. Successivamente, fino al 2013, ha comandato la Compagnia di Treviso per poi assumere il comando, tre anni dopo, della Compagnia di Napoli Stella. Dal 2016 al 2022 ha prestato servizio presso il Comando Generale dell'Arma, prima nell'ufficio logistico e successivamente presso l'ufficio di Polizia Militare e Stabilità, occupandosi dei "piani di cooperazione bilaterali" tra i carabinieri e gli Stati esteri per lo sviluppo di attività addestrative, della pianificazione e della gestione delle missioni internazionali e della sicurezza delle rappresentanze diplomatiche all'estero. Fuori dal nostro Paese ha poi preso parte alla missione "Eufor Althea" in Bosnia ed alla missione "Kfor" in Kosovo. Il suo predecessore, colonnello Piercarmine Sica, guiderà adesso il Comando provinciale di Livorno dopo cinque intensi anni passati nella nostra città alla guida del reparto operativo etneo.